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В Некрасовском округе Ярославской области благоустроят парк «Юбилейный»

Подрядчику предстоит обустроить входную группу, установить качели с навесом и провести озеленение.

Источник: Национальные проекты России

Парк «Юбилейный» появится в поселке Некрасовское Ярославской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Завершить благоустройство планируют до конца лета, сообщили в региональном департаменте ЖКХЭиРТ.

«В поселке Некрасовское по федеральному проекту “Формирование комфортной городской среды” нацпроекта “Инфраструктура для жизни” благоустроим парк “Юбилейный”. Программа реализуется по инициативе Президента России и при поддержке партии “Единая Россия”. Концепцию выбрали сами жители в ходе всероссийского голосования, и именно такой подход позволяет создавать пространства, которые действительно востребованы людьми», — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Подрядчику предстоит обустроить входную группу парка, установить современные качели с навесом, сделать освещение и провести озеленение. Зона отдыха расположена вблизи социальных объектов: по соседству находятся Дом культуры, крытый ледовый комплекс и «Некрасов-сквер», где можно познакомиться с биографией и творчеством поэта Николая Некрасова. В холодное время года это пространство традиционно превращается в центр зимних развлечений с открытым катком и горкой.

В прошлом году в поселке Некрасовское по нацпроекту преобразилась набережная реки Солоницы, которая находится рядом с парком «Юбилейный». Там установлены ротонда и фонтан.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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