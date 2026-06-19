13 частных клиник, где делают аборты, осталось в Нижегородской области

Одновременно в медицинских организациях, сохранивших данное направление работы, меняется подход к информированию пациенток. На сайтах клиник стали чаще публиковать материалы о возможных последствиях аборта для здоровья женщины, а также сведения о мерах поддержки беременных. Речь идет, в том числе, о социальных выплатах, льготах и других формах помощи семьям с детьми.