Центробанк снизил ключевую ставку до 14,25% годовых

По оценке регулятора, устойчивый рост цен немного замедлился, однако в целом остаётся в диапазоне 4−5% в пересчёте на год. При этом в последние месяцы ускорилось кредитование. Согласно обновлённым ожиданиям, бюджетная политика в трёхлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем предполагалось ранее. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки по сравнению с апрельским базовым сценарием.