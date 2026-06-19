В трех районах Ростова 703 дома отключили от горячего водоснабжения до 6 июля

По словам госпожи Пшеничной, причиной стали дефекты на теплосетях, выявленные в ходе гидравлических испытаний, которые проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону. Подача горячей воды должна была возобновиться 5 июня, однако устранение неисправностей затянулось. Ремонт продолжается по улицам Батуринская, Извилистая, Тружеников, Коммунистический, Стачки, Каширская, Жмайлова, Прогрессивная и 2-я Краснодарская. К устранению дефектов привлечены 13 бригад — всего 45 человек.