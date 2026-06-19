На берегах Каспия обнаружили опустынивание и движение дюн

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Экспедиция Южного отделения Института океанологии им. П. П. Ширшова обнаружила на дагестанском побережье Каспийского моря изменения, связанные с понижением его уровня. Бывшие приливы зарастают травой, происходит опустынивание берегов и движение дюн, сообщили ТАСС в пресс-службе института.
«Повсеместно заметны последствия общего для всего Каспийского моря падения уровня. Часть осушившегося дна пролива между Аграханским полуостровом и островом (теперь уже бывшим) Чечень покрылась ковром из цветущих трав. Одновременно, на более возвышенных участках наблюдается процесс опустынивания — многие виды растений исчезают, а дюны вновь начинают движение», — говорится в сообщении.
Кроме того, на приустьевых участках рек резко усилились эрозионные процессы после многочисленных и продолжительных паводков. В свою очередь, размыв речных берегов способствовал поступлению в береговую зону моря огромного количества твердых наносов.
«Природные механизмы гораздо сложнее, чем мы предполагаем. До сих пор причины падения уровня моря являются одной из самых дискуссионных тем. Еще более загадочной является причина повышения уровня Каспийского моря, наблюдавшегося в конце XX века. Соответственно, предсказать новое повышение пока не представляется возможным — а оно может начаться буквально в любой момент. Но при этом вся прибрежная полоса моря и прилегающие высохшие лагуны лихорадочно застраиваются — совершенно без учета возможных последствий», — отметила начальник экспедиции, руководитель лаборатории литодинамики и геологии Южного отделения ИО РАН Марина Крыленко, чьи слова приводятся в сообщении.
Ученые выполнили маршрутное обследование участков в пределах Аграханского полуострова, в районе села Новокаякент (устьевая область реки Артузен вблизи озера Папас), а также в дельтовой области реки Самур.