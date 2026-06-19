На берегах Каспия обнаружили опустынивание и движение дюн

«Природные механизмы гораздо сложнее, чем мы предполагаем. До сих пор причины падения уровня моря являются одной из самых дискуссионных тем. Еще более загадочной является причина повышения уровня Каспийского моря, наблюдавшегося в конце XX века. Соответственно, предсказать новое повышение пока не представляется возможным — а оно может начаться буквально в любой момент. Но при этом вся прибрежная полоса моря и прилегающие высохшие лагуны лихорадочно застраиваются — совершенно без учета возможных последствий», — отметила начальник экспедиции, руководитель лаборатории литодинамики и геологии Южного отделения ИО РАН Марина Крыленко, чьи слова приводятся в сообщении.