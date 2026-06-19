СК заинтересовался загадочной гибелью уплывшего на плоту нижегородца

Следственные органы инициировали проверку в связи с гибелью мужчины 30 лет в реке Ветлуге. Информацию об этом распространила пресс‑служба СУ СК РФ по Нижегородской области.
Трагический инцидент берёт начало 15 июня: житель Семёновского округа отправился в плавание на плоту и вскоре перестал выходить на связь. Поиски завершились обнаружением тела — его извлекли из воды неподалёку от деревни Палаустное Варнавинского округа спустя несколько дней после исчезновения.
При первичном осмотре следов насильственной смерти специалисты не выявили. Чтобы достоверно установить причину гибели, назначена судебно‑медицинская экспертиза. Правоохранители продолжают выяснять все детали происшествия. По итогам проверочных мероприятий будет вынесено соответствующее процессуальное решение.
Ранее нижегородского душегуба осудили за убийство украинского маньяка.