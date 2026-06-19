СК заинтересовался загадочной гибелью уплывшего на плоту нижегородца

Трагический инцидент берёт начало 15 июня: житель Семёновского округа отправился в плавание на плоту и вскоре перестал выходить на связь. Поиски завершились обнаружением тела — его извлекли из воды неподалёку от деревни Палаустное Варнавинского округа спустя несколько дней после исчезновения.