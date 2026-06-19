В городе Черняховске Калининградской области отремонтировали детсад № 1

Детский сад № 1 в городе Черняховске Калининградской области открылся после капитального ремонта. Работы в учреждении провели по нацпроекту «Семья», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Детсад располагается в здании 1894 года постройки, которое признано объектом культурного наследия регионального значения. В рамках ремонта там были модернизированы инженерные сети, обновлены внутренние помещения и игровая площадка, благоустроена территория, а также закуплено оборудование.
В октябре прошлого года ремонт завершился в детском саду № 7 Черняховска. В учреждении обновили кровлю, фасад здания и внутренние помещения, полностью заменили все коммуникации. Кроме того, установлены новое ограждение и современное уличное освещение, благоустроена прилегающая территория.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.