В Европе разработали генную терапию от смертельной детской болезни печени

Работу этих терапий исследователи проверили на выведенной ими породе мышей, в чьей ДНК отсутствовала одна или две копии гена VPS33B, что позволяло провоцировать у них развитие ARC-синдрома. Последующие наблюдения показали, что все версии генной терапии улучшили состояние мышей и предотвратили накопление желчи в их печени, в результате чего около 80% мышей дожило до конца эксперимента, тогда как это удалось сделать лишь 33% особей из контрольной группы.