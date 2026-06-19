Тысячи неправильно свернутых белков-прионов оказались мощными антибиотиками

Проведенные при ее помощи расчеты указали на то, что около 1,1 тыс. фрагментов прионов в теории могут подавлять рост одного или нескольких патогенных микробов. Ученые синтезировали молекулы 75 подобных пептидов, которые де ла Фуэнте и его коллеги назвали прионинами, и изучили их действие на культуры 11 распространенных видов патогенов, в том числе кишечной и синегнойной палочки, стафилококка, а также возбудителей пневмонии и кожных инфекций.