Росгвардия проверила антитеррористическую защищённость объектов ТЭК в Калининграде

Энергетические объекты — одна из ключевых точек, требующих повышенного внимания. В регионе есть и гидроэлектростанции, и крупные котельные, и мазутное хозяйство. Проверки Росгвардии — регулярная практика, направленная на то, чтобы свести к минимуму риски техногенных и террористических угроз.