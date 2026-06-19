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Росгвардия проверила антитеррористическую защищённость объектов ТЭК в Калининграде

Сотрудники отдела государственного контроля управления Росгвардии по Калининградской области с.

Источник: KaliningradToday

начала года провели 16 проверок на объектах топливно-энергетического комплекса региона. Они оценивали соблюдение требований безопасности и антитеррористической защищённости. По итогам всех проверок нарушений обязательных требований не выявили.

Кроме того, специалисты провели более 30 методических занятий для представителей субъектов ТЭК. На них разбирали вопросы предупреждения возможных нарушений. Также состоялось 10 профилактических визитов, в ходе которых субъектам ТЭК объявили 17 предостережений о недопустимости нарушений.

Энергетические объекты — одна из ключевых точек, требующих повышенного внимания. В регионе есть и гидроэлектростанции, и крупные котельные, и мазутное хозяйство. Проверки Росгвардии — регулярная практика, направленная на то, чтобы свести к минимуму риски техногенных и террористических угроз.

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