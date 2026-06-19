ДГТУ вошел в число лидеров роста рейтинга RAEX среди вузов Юга России

«Высокие позиции в федеральных рейтингах помогают региональным университетам конкурировать за сильных абитуриентов не только между собой, но и со столичными вузами. Для южных регионов это становится одним из инструментов удержания талантливой молодежи», — отметил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев.