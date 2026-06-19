Новая «Царская невеста» в Пермской опере сменит постановку, идущую 70 лет

«Наш спектакль приходит на смену этой постановке. Для меня это возможность постараться заново расслышать партитуру Римского-Корсакова, увидеть её под непривычным углом. Так что это будет совсем другая “Царская невеста”. Прежде всего в подходе к звуку, палитре красок, артикуляции, но не только», — говорит главный дирижёр Пермского театра оперы и балета Владимир Ткаченко, не раскрывая всех карт до премьеры.