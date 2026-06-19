Новая «Царская невеста» в Пермской опере сменит постановку, идущую 70 лет

Опера «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова в новой сценической версии сменит постановку этой оперы, не покидавшую сцену Пермского театра оперы и балета в течение 70 лет, сообщает пресс-служба театра.
Новая «Царская невеста» в постановке режиссёра Андрея Прикотенко, дирижёра Владимира Ткаченко и художника Ольги Шаишмелашвили станет последней премьерой сезона 2025/26. Премьерные показы состоятся 2, 3, 4 и 5 июля.
В сегодняшнем репертуаре Пермской оперы «Царская невеста» остаётся единственным винтажным спектаклем в эстетике оперного театра 50-х. Она была поставлена на пермской сцене в 1957 году режиссёром Евгенией Минаковой.
«Наш спектакль приходит на смену этой постановке. Для меня это возможность постараться заново расслышать партитуру Римского-Корсакова, увидеть её под непривычным углом. Так что это будет совсем другая “Царская невеста”. Прежде всего в подходе к звуку, палитре красок, артикуляции, но не только», — говорит главный дирижёр Пермского театра оперы и балета Владимир Ткаченко, не раскрывая всех карт до премьеры.
Ему вторит главный режиссёр Новосибирского театра «Красный факел» Андрей Прикотенко, который два года назад уже ставил в Перми оперу Игоря Стравинского «Похождения повесы».
«Мы привыкли воспринимать мир оперы Римского-Корсакова как безусловную данность. Но достаточно было присмотреться к драматургии “Царской невесты” более внимательно — и оказалось, что этот монолит собран композитором из мельчайших деталей, — подчёркивает режиссёр. — Наш спектакль — это попытка проанализировать, из каких элементов Римский-Корсаков выстраивал свой русский оперный миф».
Напомним, 20 и 21 июня на набережной Камы в Перми пройдёт фестиваль «Город встреч».