Их? Раскрыты детали об экспертизе палки, найденной при поисках Усольцевых

В истории пропавших Усольцевых совсем скоро могут появиться новые вводные. Корреспонденту krsk.aif.ru удалось выяснить подробности, связанные с единственной вещью, найденной на Кутурчинском Белогорье в ходе июньских поисков семьи.
О том, какие исследования проводят специалисты, и известно ли, кому всё-таки принадлежала палка для скандинавской ходьбы, часть которой обнаружили на месте пропажи Сергея, Ирины и Арины — в нашем материале.
Экспертиза на наличие ДНК.
Как сообщила krsk.aif.ru сотрудница пресс-службы Следственного комитета Анастасия Дядечкина, исследование, предпринятое для установления наличия или отсутствия ДНК на найденном в процессе поисков предмете, ещё ведётся.
«Назначена генетическая экспертиза, срок проведения — ориентировочно месяц, — рассказала специалист. — Дактилоскопическое исследование не назначено, поскольку по одному объекту проводится одна экспертиза, а по её окончании может быть инициирована другая».
По словам экс-следователя Фёдора Глушкова, для определения принадлежности предмета одному из Усольцевых, надо добыть ДНК. Его могут выделить из оставшихся на найденной вещи следов пота и клеток кожи. Даже если часть палки для ходьбы пролежала под снегом на протяжении нескольких месяцев, шансы на успех довольно большие: тот же пот мог попасть в щель на предмете или между его элементами — например, резинками — и хорошо сохраниться.
«Бывает, что информация сохраняется месяцами, а в редких случаях даже годами. Процентов 60−70, что эксперты смогут выделить ДНК спустя такое время. Взяв у родителей или детей пропавших членов семьи ДНК на экспертизу, можно установить родство — или его отсутствие — с человеком, пользовавшимся вещью», — объяснил эксперт.
«Наткнуться на следы можно только случайно».
По информации СК, других предметов во время проведения операции на Кутурчинском Белогорье найдено не было. Но, возможно, что-то удастся обнаружить в ходе следующих поисков?
Ранее руководитель отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщал, что рассчитывает на возможность развёртывания мероприятий по пешим поискам Усольцевых на месте их пропажи в середине или второй половине июня. По данным на 19 число месяца утверждать, что поиски продолжились, нельзя: появившуюся в Сети информацию о том, что кто-то из поисковиков работает в Белогорье, в Следственном комитете и поисковом отряде нам не подтвердили.
Но даже если предположить, что операция в районе Восточных Саян может быть продолжена: реально ли найти хоть какую-то зацепку?
«Мое мнение, что сейчас можно наткнуться на какие-то следы или останки только случайно. Массированным поиском в летний период ничего сделать невозможно, потому что трава уже высока, — поделился с нашим корреспондентом мнением опытный турист Алексей Кулеш. — Я всё-таки продолжаю придерживаться версии, что они заблудились и погибли именно на той территории. Но раз уж их не смогли найти по весеннему бестравию, то предположу, что либо останки, либо тела между камнями настолько глубоко провалились, что их сверху невозможно увидеть».
Это не побег?
Версию о побеге Усольцевых за границу Алексей Кулеш отрицает, поскольку известные общественности факты не дают возможности её подтвердить.
Криминальный вариант исхода мини-путешествия семьи эксперт не исключает, хотя не хочет верить в возможность такого развития событий.
«В версию с криминалом мне не хочется верить, потому что я всегда очень сложно отношусь к возможности убийства людей, тем более маленького ребёнка. Хотя я бы, конечно, не сбрасывал со счетов такое развитие событий. Просто не могу себе представить ситуацию в тайге, в которой можно было бы убить троих людей. Скрыть трупы трёх человек, сознательно убитых… В мою картину мира это плохо укладывается, хотя, может быть, я слишком идеализирую людей», — говорит опытный турист.
В различных Интернет-сообществах тем временем рассматривается множество версий исчезновения Усольцевых: от нападения медведя до умышленной расправы — и у каждого из предположений есть свои адепты.
Напомним, семья пропала 28 сентября 2025 во время похода по Кутурчинскому Белогорью. С 1 октября того же года было предпринято несколько выездов на место исчезновения людей, но до сих пор единственной зацепкой, которая может пролить свет на пропажу семьи является часть палки для скандинавской ходьбы. Мы ждём результаты экспертизы и сообщим о них, как только информация появится.