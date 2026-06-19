Их? Раскрыты детали об экспертизе палки, найденной при поисках Усольцевых

«В версию с криминалом мне не хочется верить, потому что я всегда очень сложно отношусь к возможности убийства людей, тем более маленького ребёнка. Хотя я бы, конечно, не сбрасывал со счетов такое развитие событий. Просто не могу себе представить ситуацию в тайге, в которой можно было бы убить троих людей. Скрыть трупы трёх человек, сознательно убитых… В мою картину мира это плохо укладывается, хотя, может быть, я слишком идеализирую людей», — говорит опытный турист.