Недееспособного белоруса обязали вернуть магазину смартфон за 5300 рублей

Но так как на момент заключения договора мужчина был недееспособным и не мог понимать значение своих действий и руководить ими, то прокурор Столинского района обратился в суд с исковым заявлением. В итоге судом был установлен факт ничтожности сделки и применены последствия ее недействительности.