Недееспособного белоруса обязали вернуть магазину смартфон за 5300 рублей

В Столинском районе недееспособного белоруса обязали вернуть магазину дорогой смартфон. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры Брестской области.
При проверке прокуратура установила, что недееспособный мужчина заключил с салоном сотовой связи и банком кредитный договор на покупку смартфона за 5300 белорусских рублей. Однако договорные обязательства фигурант не исполнил, и в отношении должника возбудили исполнительное производство о взыскании суммы по кредитному договору. В итоге платежи по кредиту удерживали с его пенсии.
Но так как на момент заключения договора мужчина был недееспособным и не мог понимать значение своих действий и руководить ими, то прокурор Столинского района обратился в суд с исковым заявлением. В итоге судом был установлен факт ничтожности сделки и применены последствия ее недействительности.
В пользу недееспособного белоруса перечислили взысканные у него из пенсии платежи, а дорогостоящий смартфон вернули продавцу.
Напомним, в Беларуси гражданина, который вследствие психического заболевания не может понимать значение своих действий или руководить ими, суд может признать недееспособным (ст. 29 Гражданского кодекса Беларуси). Тогда над ним устанавливают опеку, а все сделки от его имени уже должен совершать его опекун.
Тем временем белорус попросил избавить его от звонков из настоящих банков и больниц.
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