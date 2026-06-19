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Нижегородское «Торпедо» продлило контракт с Андреем Крутовым: нападающий отправится в аренду в «Амур»

Новое соглашение с хоккеистом рассчитано до 2028 года.

Источник: Время

Нападающий Андрей Крутов продлил контракт с «Торпедо», сообщили в пресс-службе нижегородского хоккейного клуба. Новое соглашение с хоккеистом рассчитано до 2028 года.

Следующий сезон Андрей проведет в «Амуре» на правах аренды, где продолжит получать игровую практику и набирать опыт на уровне КХЛ. Клуб желает игроку уверенного прогресса, ярких матчей и как можно больше результативных действий.

Генеральный директор ХК «Торпедо» Евгений Забуга отметил: «Во второй половине сезона 2025/2026 Андрей смог доказать свою состоятельность в “Амуре”, получив постоянное место в составе. За время, проведенное им на Дальнем Востоке, мы наблюдаем его прогресс и взросление. С учетом высокой заинтересованности в Андрее со стороны хабаровского клуба, а также желания самого хоккеиста, мы приняли решение о заключении договора временного перехода. Уверены, что постоянная игровая практика и выступление за команду Восточной конференции сделают Андрея сильнее, что пойдет на пользу всем сторонам. Желаем ему успешного сезона и непрерывного развития, а “Амуру” — уверенного попадания в плей-офф».

Ранее сообщалось, что нижегородское «Торпедо» проведёт первый матч на «Volga-Арена» 14 августа без зрителей.