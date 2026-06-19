Нижегородское «Торпедо» продлило контракт с Андреем Крутовым: нападающий отправится в аренду в «Амур»

Генеральный директор ХК «Торпедо» Евгений Забуга отметил: «Во второй половине сезона 2025/2026 Андрей смог доказать свою состоятельность в “Амуре”, получив постоянное место в составе. За время, проведенное им на Дальнем Востоке, мы наблюдаем его прогресс и взросление. С учетом высокой заинтересованности в Андрее со стороны хабаровского клуба, а также желания самого хоккеиста, мы приняли решение о заключении договора временного перехода. Уверены, что постоянная игровая практика и выступление за команду Восточной конференции сделают Андрея сильнее, что пойдет на пользу всем сторонам. Желаем ему успешного сезона и непрерывного развития, а “Амуру” — уверенного попадания в плей-офф».