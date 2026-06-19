Воронежский «Факел» попал в Кубке России на «Краснодар», «Динамо» и «Ахмат»

19 июня состоялась жеребьевка группового этапа Пути РПЛ Кубка России-2026/27 по футболу. Воронежский «Факел» оказался в группе «В» вместе с «Краснодаром», московским «Динамо» и грозненским «Ахматом».
Таким образом, с каждым из этих клубов в предстоящей кампании «огнеопасные» сыграют по четыре матча (по два в чемпионате и Кубке).
Состав остальных групп:
«С» — «Зенит», «Балтика», «Крылья Советов», «Динамо» Махачкала;
Напомним, что в соответствии с регламентом турнира следующий раунд выйдут по три лучшие команды из каждого квартета.
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