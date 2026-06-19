«Море никуда не денется»: организаторы Дня хлеба и молока рассказали, чем удивит праздник в год юбилея

Кроме ярких впечатлений, гости смогут унести с собой домой и кое-что на память. «Подарков много, без них точно никто не останется, — уверила Диана Курилюк. — Будут бесплатные дегустации, много розыгрышей от ведущего, викторина от шеф-повара, подарки от партнёров, ну и, конечно же, в этом году будет новинка — колесо фортуны “Путь продукта”».