В Перми при библиотеке № 5 открылся детский культурно-просветительский центр

Как сообщили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми, в детской библиотеке № 5 на ул. Полины Осипенко, 52 открылся культурно-просветительский центр. Он станет площадкой для семейного чтения, общения, интеллектуального досуга детей, подростков и их родителей.
Детский центр оснащен современным интерактивным оборудованием: интерактивной доской с познавательными программами, комплексом «Робостол» для занятий по робототехнике, информационным киоском, электронным устройством «Бегущая строка», детской песочницей и цифровым фортепиано.
Кроме того, в учреждении организованы компьютеризированные рабочие места для детей с доступом к цифровому контенту, отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, в том числе Национальной электронной детской библиотеке. Коллекция детской художественной литературы пополнилась более чем на тысячу книг. Представлены различные форматы: интерактивные, тактильные, раскладушки, гармошки, звуковые, панорамные и др. Пространство сформировано с учетом потребностей детской аудитории. Мебель функциональная, эргономичная и обеспечивает удобство передвижений.
В детском центре созданы несколько зон, в частности, игровая для детей дошкольного и младшего школьного возраста — уютное и безопасное пространство, стимулирующее читательскую активность. Особенностью игровой зоны является интерактивная доска, которая предоставляет возможность получать знания об окружающем мире, развивать мелкую моторику, координацию и сенсорное восприятие. Еще одна зона — мастер-классов — пространство для проведения обучающих и творческих мероприятий. Легко трансформируемая мебель позволяет адаптировать помещение под различные форматы: от групповых занятий до индивидуальной работы. Развивающая зона «Сказочная мастерская» — интерактивная площадка для раскрытия творческого потенциала и стимулирования читательской активности.
На модернизацию детского культурно-просветительского центра в рамках национального проекта «Семья» были выделены федеральные средства. Деньги направили на приобретение литературы для книжного фонда, визуальное оформление, компьютерное, интерактивное и мультимедийное оборудование. В конце 2024 года при поддержке администрации Перми ремонтные работы и усовершенствование материально-технической базы по модельному типу было проведено в самой библиотеке № 5.
Отметим: в Перми проходит масштабная трансформация городских библиотек. При поддержке городских властей и национального проекта «Семья» к 2027 году все муниципальные библиотеки будут отвечать требованиям модельных стандартов — станут обновленными и современными.