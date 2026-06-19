В Перми при библиотеке № 5 открылся детский культурно-просветительский центр

В детском центре созданы несколько зон, в частности, игровая для детей дошкольного и младшего школьного возраста — уютное и безопасное пространство, стимулирующее читательскую активность. Особенностью игровой зоны является интерактивная доска, которая предоставляет возможность получать знания об окружающем мире, развивать мелкую моторику, координацию и сенсорное восприятие. Еще одна зона — мастер-классов — пространство для проведения обучающих и творческих мероприятий. Легко трансформируемая мебель позволяет адаптировать помещение под различные форматы: от групповых занятий до индивидуальной работы. Развивающая зона «Сказочная мастерская» — интерактивная площадка для раскрытия творческого потенциала и стимулирования читательской активности.