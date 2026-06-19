Краснодарский театр показал свою версию Платонова в Воронеже

Режиссер Филипп Гуревич, за спиной которого более двух десятков спектаклей в разных театрах страны и номинация на премию «Золотая маска», обращается к платоновскому тексту о расставании. Особенность «Фро» в том, что после начала зрителям уже не зайти внутрь, — действие разворачивается в зале, в то время как публику рассаживают на сцене. Творческий ход не нов для краснодарского драмтеатра (прием использовали, как пишут местные СМИ, и ранее). Другие сценические решения были минималистичными.