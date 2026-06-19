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В Калининграде 22 июня проведут минуту молчания

Наш город присоединится к акции в 11:15.

Источник: Комсомольская правда

22 июня, в День памяти и скорби, будет объявлена общероссийская минута молчания. Калининград присоединится к акции в 11:15, сообщает пресс-служба городской администрации.

Также 22 июня в 04.00 у мемориального комплекса 1200 воинам-гвардейцам, погибшим при штурме Кенигсберга в апреле 1945 года, состоится памятное мероприятие. Сбор участников церемонии запланирован на 03.50 у часовни Георгия Победоносца.

К участию приглашают всех жителей Калининграда.

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