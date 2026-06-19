Пермский «Молот» продлил контракт с нападающим

Хоккейный клуб «Молот» продлил контракт с нападающим Артуром Ярашевым. Игрок является воспитанником пермской школы хоккея. Прошедший сезон стал для него вторым во Всероссийской хоккейной лиге. Суммарно в рамках ВХЛ 23-летний форвард провел 17 матчей, в которых набрал один балл (0+1) за результативность.