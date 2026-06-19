Жильцы довоенного дома на ул. Клавы Назаровой добились новых квартир

В ноябре 2025 года прокуратура Калининградской области сообщила, что администрация города в установленный срок не приняла мер по расселению аварийного дома на улице Клавы Назаровой, признанного аварийным и подлежащим сносу в январе 2018 года. В одном из помещений проживала 85-летняя пенсионерка. Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать мэрию изъять земельный участок под домом и предоставить женщине возмещение или другое жилье.