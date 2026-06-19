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Жильцы довоенного дома на ул. Клавы Назаровой добились новых квартир

Ранее аварийщики из Дома № 47−49 жаловались в прокуратуру и СК.

Калининградцам, расселенным по предписанию прокуратуры из аварийного дома № 47−49 на улице Клавы Назаровой, вручили ключи от квартир. Мероприятие прошло в пятницу, 19 июня. Новое жильё аварийщикам было предоставлено на Борисовском бульваре (район улицы Левитана).

Руководитель следственного управления СК по Калининградской области Дмитрий Канонеров, который присутствовал на мероприятии, заявил, что обращавшиеся к нему люди «вообще уже отчаялись и какой-то надежды уже не испытывали».

«Мы подключились к этому вопросу. Я съездил на место, с жителями вместе осмотрел и подвал, и квартиры, и чердак, и фундамент. Постоянно там ручей доставлял неудобства, подмывал, в подвале стояла вода. Конечно, было понятно, что в таких условиях жить невозможно. Мы возбудили уголовное дело», — сообщил Канонеров.

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила, что 8 квартир из указанного аварийного дома отказались от денежной выплаты и получили квартиры, три семьи взяли денежные компенсации и по еще одной квартире администрация находится в суде.

Напомним, что ранее правительство Калининградской области выделило 45,5 млн руб. на переселение жителей из упомянутого аварийного дома № 47−49. Средства из резервного фонда были направлены региональному минстрою для предоставления субсидии бюджету Калининграда. Аналогичную сумму (45,5 млн рублей) выделил городской бюджет.

В ноябре 2025 года прокуратура Калининградской области сообщила, что администрация города в установленный срок не приняла мер по расселению аварийного дома на улице Клавы Назаровой, признанного аварийным и подлежащим сносу в январе 2018 года. В одном из помещений проживала 85-летняя пенсионерка. Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать мэрию изъять земельный участок под домом и предоставить женщине возмещение или другое жилье.

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