СМИ: США готовы рассмотреть предложение Польши о постоянной военной базе на ее территории

Косиняк-Камыш отметил, что, хотя решение пока не принято, в Польше рассчитывают на положительный исход после того, как Хегсет в четверг анонсировал пересмотр размещения американских войск в Европе. Reuters уточняет, что сейчас в Польше дислоцировано около 10 000 американских военных, в основном на ротационной основе.