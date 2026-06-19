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СМИ: США готовы рассмотреть предложение Польши о постоянной военной базе на ее территории

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в четверг после встречи в Брюсселе с американским коллегой Питом Хегсетом заявил, что Пентагон «открыт» для предложения разметить в Польше постоянную военного базу США.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Army
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Польша настаивает на увеличении присутствия союзников на восточном фланге НАТО с начала конфликта на Украине в 2022 году, напоминает агентство Reuters. По словам Косиняка-Камыша, в четверг он обсудил с Хегсетом «коллективную оборону и сотрудничество». Он подчеркнул, что поляки делают «все возможное» для размещения постоянной базы, но «решение должны принять американцы».

США положительно отреагировали на наше предложение о создании постоянной американской военной базы в Польше.

Владислав Косиняк-Камыш
министр обороны Польши

Цезари Томчик, заместитель министра обороны Польши, охарактеризовал польское предложение как «приглашение для американцев», добавляет агентство Associated Press.

Американцы заинтересованы в предложении Польши разместить здесь постоянную базу. Она будет финансироваться обеими странами.

Цезари Томчик
замминистра обороны Польши

Косиняк-Камыш отметил, что, хотя решение пока не принято, в Польше рассчитывают на положительный исход после того, как Хегсет в четверг анонсировал пересмотр размещения американских войск в Европе. Reuters уточняет, что сейчас в Польше дислоцировано около 10 000 американских военных, в основном на ротационной основе.

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