СМИ: США готовы рассмотреть предложение Польши о постоянной военной базе на ее территории

Польша настаивает на увеличении присутствия союзников на восточном фланге НАТО с начала конфликта на Украине в 2022 году, напоминает агентство Reuters. По словам Косиняка-Камыша, в четверг он обсудил с Хегсетом «коллективную оборону и сотрудничество». Он подчеркнул, что поляки делают «все возможное» для размещения постоянной базы, но «решение должны принять американцы».
США положительно отреагировали на наше предложение о создании постоянной американской военной базы в Польше.
Цезари Томчик, заместитель министра обороны Польши, охарактеризовал польское предложение как «приглашение для американцев», добавляет агентство Associated Press.
Американцы заинтересованы в предложении Польши разместить здесь постоянную базу. Она будет финансироваться обеими странами.
Косиняк-Камыш отметил, что, хотя решение пока не принято, в Польше рассчитывают на положительный исход после того, как Хегсет в четверг анонсировал пересмотр размещения американских войск в Европе. Reuters уточняет, что сейчас в Польше дислоцировано около 10 000 американских военных, в основном на ротационной основе.