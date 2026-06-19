О присоединении села Соловейка для догазификации рассказал мэр Арзамаса

Глава Арзамаса Александр Щелоков предложил включить село Соловейка в состав города. Инициатива касается территории Нижегородской области и нацелена прежде всего на то, чтобы задействовать населённый пункт в программе догазификации. Об этом он сообщил в соцсетях.
Мэр пояснил: именно такой механизм позволяет обеспечить газоснабжением жилые дома в тех сёлах, которые формально уже считаются газифицированными.
Щелоков рассчитывает, что жители Арзамаса и Соловейки выскажут своё мнение на публичных слушаниях — собрание запланировано на 28 июля 2026 года. После этого вопрос о присоединении должны рассмотреть и утвердить на уровне Законодательного собрания Нижегородской области и городской думы.
Александр Щелоков также обратил внимание на аналогичный процесс в другом населённом пункте: село Ленинское планируют присоединить к Казаково.
Ранее в общественном транспорте Арзамаса откажутся от кондукторов.