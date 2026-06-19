О присоединении села Соловейка для догазификации рассказал мэр Арзамаса

Глава Арзамаса Александр Щелоков предложил включить село Соловейка в состав города. Инициатива касается территории Нижегородской области и нацелена прежде всего на то, чтобы задействовать населённый пункт в программе догазификации. Об этом он сообщил в соцсетях.