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О присоединении села Соловейка для догазификации рассказал мэр Арзамаса

Александр Щелоков также обратил внимание на аналогичный процесс в другом населённом пункте: село Ленинское планируют присоединить к Казаково.

Глава Арзамаса Александр Щелоков предложил включить село Соловейка в состав города. Инициатива касается территории Нижегородской области и нацелена прежде всего на то, чтобы задействовать населённый пункт в программе догазификации. Об этом он сообщил в соцсетях.

Мэр пояснил: именно такой механизм позволяет обеспечить газоснабжением жилые дома в тех сёлах, которые формально уже считаются газифицированными.

Щелоков рассчитывает, что жители Арзамаса и Соловейки выскажут своё мнение на публичных слушаниях — собрание запланировано на 28 июля 2026 года. После этого вопрос о присоединении должны рассмотреть и утвердить на уровне Законодательного собрания Нижегородской области и городской думы.

Александр Щелоков также обратил внимание на аналогичный процесс в другом населённом пункте: село Ленинское планируют присоединить к Казаково.

Ранее в общественном транспорте Арзамаса откажутся от кондукторов.