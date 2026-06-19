Жарко в Калининграде будет минимум до середины следующей недели — синоптики

В Калининградской области тепло и даже жарко будет минимум до середины следующей недели, то есть примерно до 25 июня. Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», прогноз средней температурной аномалии на ближайшую неделю говорит о том, что температурный фон в регионе ожидается на 2−4°С выше нормы.