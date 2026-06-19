«Доказал плодородность сибирской земли»: в Красноярске простились с академиком Николаем Суриным

Проводить Николая Сурина в последний путь пришли родные, коллеги, представители научного сообщества, региональной власти и все желающие. С прощальным словом выступил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Он отметил, что Николай Сурин стал настоящим сибиряком по духу и внёс большой вклад в развитие сельского хозяйства региона и страны.