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«Доказал плодородность сибирской земли»: в Красноярске простились с академиком Николаем Суриным

В Красноярске прошла церемония прощания с почётным гражданином Красноярского края, академиком РАН Николаем Суриным.

В Красноярске прошла церемония прощания с почетным гражданином Красноярского края, академиком РАН Николаем Суриным. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Ученый-аграрий ушел из жизни 16 июня на 90-м году жизни.

Проводить Николая Сурина в последний путь пришли родные, коллеги, представители научного сообщества, региональной власти и все желающие. С прощальным словом выступил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Он отметил, что Николай Сурин стал настоящим сибиряком по духу и внёс большой вклад в развитие сельского хозяйства региона и страны.

«Николай Александрович доказал, что даже в условиях нашей сибирской природы можно вдвое повысить урожайность зерновых и вытеснить с полей иностранные сорта. Более миллиона гектаров было засеяно ячменём, созданным усилиями академика Сурина», — сказал он.

Николай Сурин родился в 1937 году в Воронежской области. В 1962 году он окончил Красноярский сельскохозяйственный институт. Его профессиональная деятельность была связана с Красноярским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства.

Под руководством и при участии учёного вывели 20 сортов ярового ячменя. Они занимали до 90% посевных площадей этой культуры в Красноярском крае. Николай Сурин оставил 350 научных трудов, включая 6 монографий. Он подготовил 14 кандидатов и 6 докторов наук.

Ученый был награжден орденами Почета и Дружбы, медалью «За трудовое отличие» и другими наградами. Ему присвоены звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» и «Почетный работник агропромышленного комплекса России».