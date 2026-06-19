«Доказал плодородность сибирской земли»: в Красноярске простились с академиком Николаем Суриным

В Красноярске прошла церемония прощания с почетным гражданином Красноярского края, академиком РАН Николаем Суриным. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Ученый-аграрий ушел из жизни 16 июня на 90-м году жизни.
Проводить Николая Сурина в последний путь пришли родные, коллеги, представители научного сообщества, региональной власти и все желающие. С прощальным словом выступил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Он отметил, что Николай Сурин стал настоящим сибиряком по духу и внёс большой вклад в развитие сельского хозяйства региона и страны.
«Николай Александрович доказал, что даже в условиях нашей сибирской природы можно вдвое повысить урожайность зерновых и вытеснить с полей иностранные сорта. Более миллиона гектаров было засеяно ячменём, созданным усилиями академика Сурина», — сказал он.
Николай Сурин родился в 1937 году в Воронежской области. В 1962 году он окончил Красноярский сельскохозяйственный институт. Его профессиональная деятельность была связана с Красноярским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства.
Под руководством и при участии учёного вывели 20 сортов ярового ячменя. Они занимали до 90% посевных площадей этой культуры в Красноярском крае. Николай Сурин оставил 350 научных трудов, включая 6 монографий. Он подготовил 14 кандидатов и 6 докторов наук.
Ученый был награжден орденами Почета и Дружбы, медалью «За трудовое отличие» и другими наградами. Ему присвоены звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» и «Почетный работник агропромышленного комплекса России».