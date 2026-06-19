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В Уфе отложили на неделю дорожные работы на улице Заки Валиди

Проведение дорожных работ на ул. Заки Валиди в Уфе решено отложить на неделю, сообщили в мэрии.

Источник: Башинформ

Речь об участке ул. Заки Валиди — от ул. Воровского до ул. Карла Маркса. Перекрытие будет вводиться поэтапно: по одной полосе — в период подготовки и фрезерования дороги, по половине проезжей части — во время укладки асфальта.

Начало ремонтных работ перенесено с 20 на 27 июня, окончание — с 20 на 27 июля.

Решение о переносе дорожных работ принято межведомственной комиссией в связи с предстоящим празднованием Дня молодежи.

Ранее Башинформ сообщил о том, что в центре Уфы во время проведения Фольклориады перекроют движение.