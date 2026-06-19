На Дону обсудили меры поддержки и вопросы занятости участников СВО

«Есть определённые условия. Трудоустройство должно быть на полный рабочий день при бессрочном договоре, и выплата заработной платы в размере полутора МРОТ. В этом случае субсидия предоставляется не единовременно, а частями, по истечении первого третьего и шестого месяца работ трудоустроенного гражданина. И если такое он не имеет инвалидности, то в общей сложности такая сумма составляет около 106 тыс. рублей, если же имеет, то это 212 тыс. рублей», — пояснила Ирина Курганникова.