На Дону обсудили меры поддержки и вопросы занятости участников СВО

18 июня в Торгово-промышленной палате Ростовской области состоялась встреча за круглым столом, посвящённая поддержке и развитию предпринимательства среди участников СВО. К дискуссии присоединились представители ТПП, банков, общественных и деловых организаций.
Участники напомнили, что сегодня в России действует более 150 федеральных законов о социальной поддержке бойцов, а для работодателей разработан пакет стимулирующих мер. Подробности — в материале.
Памятная дата.
Председатель комитета ТПП региона по патриотическому воспитанию, здоровому образу жизни и спорту, руководитель Ростовского регионального отделения «Офицеры России» Сеник Аванесян подчеркнул значимость бизнес-проектов.
«В работе мы ориентированы на развитие и реализацию важнейших направлений государственной политики. По инициативе комитета 1 июля в Ростовской области установлена памятная дата — День ветеранов боевых действий», — сообщил он присутствующим.
Начальник управления социального страхования Отделения СФР по Ростовской области Ирина Курганникова рассказала о субсидиях для работодателей.
«У нас есть различные меры соцподдержки работодателей. Одна из них — обустройство рабочих мест для инвалидов первой и второй группы и участников СВО любой группы. Они могут получить до 200 тыс. рублей при обращении в службу занятости населения. Принять участие могут юридические лица, индивидуальные предприниматели, некоммерческие организации, а также общественные общероссийские организации инвалидов», — отметила она.
Кроме того, подчеркнула Курганникова, есть вторая мера — субсидирование найма, где в категориях трудоустраиваемых есть участники СВО. Мера предполагает возмещение части затрат зарплаты.
«Есть определённые условия. Трудоустройство должно быть на полный рабочий день при бессрочном договоре, и выплата заработной платы в размере полутора МРОТ. В этом случае субсидия предоставляется не единовременно, а частями, по истечении первого третьего и шестого месяца работ трудоустроенного гражданина. И если такое он не имеет инвалидности, то в общей сложности такая сумма составляет около 106 тыс. рублей, если же имеет, то это 212 тыс. рублей», — пояснила Ирина Курганникова.
По её словам, на эти цели работодателям уже выплачено более 4,7 млн рублей субсидий на трудоустройство и свыше 2 млн рублей — на обустройство рабочих мест.
Новые возможности.
Руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Ростовской области Татьяна Карасева отметила, что обучать бойцов основам бизнеса начали сразу после их возвращения домой.
«На территории региона есть проект “Единой России” — “Новые возможности”. Мы вовлекли ребят и членов их семей, пройти на площадке “Мой бизнес” обучение и сотрудники этого центра взяли их на персональное сопровождение по развитию своего бизнеса. Начиная от открытия счетов, и заканчивая реализацией продукции», — рассказала Карасева.
Бойцы открывают копировальные центры, занимаются полиграфией, открывают кафетерии и рестораны. Основные сложности возникают с бумажной работой и привязкой к одному месту.
Татьяна Карасева добавила, что каждый третий выпускник таких курсов открывает своё дело. Государство поддерживает их.
В продолжение темы доцент кафедры политологии и этнополитики ЮРИУ РАНХиГС Евгения Кондратенко представила программы переподготовки в вузе.
Заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса ДО «Ростовский» Южного филиала ПАО «Банк ПСБ» Эдуард Авакян рассказал о внедрении новых цифровых программ.
В свою очередь, руководитель группы по продажам и обслуживанию юрлиц той же финансовой организации Ольга Белоусова презентовала проект «Новое звание — предприниматель». Она подчеркнула, что банк оказывает ветеранам не только финансовую, но и психологическую поддержку.
«В рамках проекта участники СВО прошла онлайн-обучение: программа включала восемь модулей, практические занятия и сопровождение после окончания курса», — добавила Белоусова.
Руководитель подкомитета по фармацевтике регионального отделения «Деловой России» Нина Данилова назвала подобные площадки необходимыми.
«Помощь ребятам, возвращающимся с СВО, — первостепенная задача. Мы следим, чтобы они своевременно получали необходимые лекарства, вовлекаем их в деловое сообщество и продвигаем бизнес. Важно, чтобы наши солдаты на передовой чувствовали: мы рядом», — пояснила Нина Данилова.
Подводя итоги, участники круглого стола сошлись во мнении, что социальная и профессиональная адаптация ветеранов зависит не только от государства, но и от бизнеса, институтов гражданского общества и общественных организаций. Системную поддержку участников СВО необходимо постоянно развивать.