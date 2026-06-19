«Дурацкое рококо» на сцене Театра кукол: нижегородцы увидели новую версию «Принцессы и Свинопаса»

Премьера спектакля «Принцесса и Свинопас» (6+) состоялась на Малой сцене Нижегородского государственного академического театра кукол вечером 18 июня. Показ посетил корреспондент ИА «Время Н».
«Момент любви каждого застигает внезапно. Вот и на принца любовь обрушилась неожиданно. Но что делать, если твоя возлюбленная не хочет видеть ничего кроме напудренных париков, искусственных цветов и плюшевых гор? Нужно покорять ее сердце искусством, может дать тогда удастся разбудить в ней истинные чувства?» — говорится в аннотации к спектаклю.
Постановка стала продолжением сотрудничества театра кукол с режиссером-постановщиком Чакчи Фросноккерсом. Ранее нижегородские зрители смогли видеть его спектакль «Изергиль» (12+).
В новой работе режиссер Фросноккерс обращается к известной сказке Ганса Христиана Андерсена и предлагает современное сценическое прочтение истории о любви, искренности и выборе между внешним блеском и настоящими чувствами.
Он признался, что очень любит эту историю и считает ее идеальной для кукольного театра. По его мнению, труппа Нижегородского театра кукол отлично справляется с особенностями жанра этого спектакля, который постановщик обозначил необычно — как «дурацкое рококо».
«Главная сложность работы в этом ключе — сохранить баланс: не скатиться в капустник и не превратить постановку в череду шуток ради смеха. Ведь главная идея спектакля — в торжестве любви и искусства», — сказал Чакчи Фросноккерс.
Режиссер-постановщик рассказал журналистам об отличиях новой версии сказки Андерсена от оригинала. В частности, изменение коснулось финала.
«Принцессе неведома страсть и любовь ко всему истинному. Мы же решили подарить героине шанс на внутреннее преображение. И он, по сути, продиктован самим Андерсеном. Именно любовь раскрывает сердце принцессы и меняет ее», — пояснил он.
Рассказывая о совместной работе с артистами, Чакчи Фросноккерс отметил, что репетиционный процесс проходил в радостной атмосфере — ведь произведение Андерсена пронизано мечтами. Он подчеркнул творческую свободу актеров и их умение направлять фантазию в нужное русло.
Исполнитель роли принца‑свинопаса Андрей Сидоров считает, что постановка получилась хулиганской.
«Режиссер не загонял нас в жесткие рамки — в этом и есть часть того самого хулиганства. Надеюсь, что зрителям понравится и они уйдут из театра со “слезами счастья”», — рассказал артист.
В постановке задействовано семь актеров: они управляют планшетными куклами, наряженными в красивые костюмы. При этом в спектакле активно используется и «живой план»: артисты появляются на сцене в причудливых нарядах и напудренных париках — эти детали отчетливо отсылают к эстетике рококо.
Художник‑постановщик Ульяна Елизарова в беседе с представителями СМИ сообщила, что декорации, костюмы и куклы для спектакля были созданы в Санкт‑Петербурге, но не без привлечения нижегородских театральных цехов.
По словам Елизаровой, сказка сама подсказала художественный образ: на сцене возникло «воздушное пастельное рококо».
«На первый взгляд оформление может показаться минималистичным, но это обманчивое впечатление: пространство наполнено деталями. Акцентные элементы в костюмах, особый грим и парики артистов формируют динамичное художественное полотно. При этом продуманная “пустота” на сцене тоже становится частью выразительного языка постановки», — пояснила она.
Спектакль пришелся публике по душе — зрители не скупились на аплодисменты и долго не отпускали артистов со сцены.
«Очень понравилась эта легкая и шутливая история с хэппи-эндом. За внешней милотой и красотой спектакля скрывается нечто по‑настоящему ценное. Получила от просмотра огромное удовольствие», — поделилась своими впечатлениями от постановки зрительница Надежда.
Ближайшие показы спектакля «Принцесса и свинопас» состоятся 28 июня в 11:00, 13:30 и 18:00.
Напомним, более 70 артистов привез «Театральный поезд» (6+) в Нижний Новгород.