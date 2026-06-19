«Дурацкое рококо» на сцене Театра кукол: нижегородцы увидели новую версию «Принцессы и Свинопаса»

«Момент любви каждого застигает внезапно. Вот и на принца любовь обрушилась неожиданно. Но что делать, если твоя возлюбленная не хочет видеть ничего кроме напудренных париков, искусственных цветов и плюшевых гор? Нужно покорять ее сердце искусством, может дать тогда удастся разбудить в ней истинные чувства?» — говорится в аннотации к спектаклю.