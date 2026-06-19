«Быть в контакте с миром, когда слова не справляются»: как художник из Гусева продолжает эксперименты авангардистов

«Олег Фёдорович — человек с непростой судьбой, и он не скрывает, что рисунок для него стал способом быть в контакте с миром, когда слова не справлялись. Для него творчество — это не просто искусство, а возможность удержаться на плоскости реальности, найти точки соприкосновения с другими людьми», — поделилась Вера Рудай.