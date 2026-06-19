«Быть в контакте с миром, когда слова не справляются»: как художник из Гусева продолжает эксперименты авангардистов

В гусевской дизайн-резиденции «Гумбиннен» в четверг, 19 июня, открылась первая персональная выставка художника Олега Труфанова. Эта экспозиция — своеобразная попытка заглянуть в мысли и воспоминания автора. Что получилось, рассказала куратор резиденции Вера Рудай.
Путь Олега Труфанова трудно описать несколькими словами. Выпускник Гусевской детской школы искусств, в дальнейшем он изучал биологию, а затем философию, и продолжил обучение в аспирантуре СПбГУ. Этот опыт, как и непростые жизненные обстоятельства, нашёл отражение в его творчестве.
Самого художника сложно отнести к какому-то одному направлению. По словам организаторов, Олег Труфанов и не стремится вписываться в привычные рамки.
«Его метод — намеренный подбор случайных совпадений цвета и формы. Это роднит его рисунки с экспериментами дадаистов, абстракционистов и экспрессионистов. Но главная оптика здесь — проекция бессознательного на плоскость. Это рисование изнутри, без фильтров и академических манер», — объяснила Вера Рудай.
В основе экспозиции — графика и листы из рукописных дневников автора. Художник сам помог отобрать для выставки те произведения, в которых его внутренний мир проявляется особенно ярко. «Никакой строгой хронологии или тематических разделов нет — скорее моментальный снимок внутреннего ландшафта автора», — рассказали организаторы.
Олег Труфанов работает преимущественно акварельными карандашами. Его привычный формат — листы А4 и немного крупнее. В некоторых работах используются тушь, перо и рукописные записи.
Выставка в дизайн-резиденции стала для художника первой персональной. Ранее он принимал участие только в коллективных проектах в Санкт-Петербурге.
«Олег Фёдорович — человек с непростой судьбой, и он не скрывает, что рисунок для него стал способом быть в контакте с миром, когда слова не справлялись. Для него творчество — это не просто искусство, а возможность удержаться на плоскости реальности, найти точки соприкосновения с другими людьми», — поделилась Вера Рудай.
Открытие выставки сопровождалось выступлением Гусевского военного оркестра 18-й мотострелковой дивизии под руководством гвардии капитана Николая Ковригина. Вечер начался с «Картинок с выставки» Модеста Мусоргского, а после официальной части музыканты исполнили несколько джазовых композиций.
После презентации посетители не расходились до вечера: обсуждали увиденное и задавали художнику вопросы. «Кому-то работы показались исповедальными, кто-то увидел в них философский дневник, кто-то — чистую эмоцию без слов», — рассказали в дизайн-резиденции.
Экспозиция продолжит работу в течение месяца — так познакомиться с работами Олега Труфанова смогут гости, которые не успели попасть на открытие.
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