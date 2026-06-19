С 20 июня особый противопожарный режим вводится на самых северных территориях Красноярского края

С завтрашнего дня, 20 июня особый противопожарный режим (ОПР) вводится в Норильске, Северо-Енисейском, Таймырском, Туруханском и Эвенкийском округах. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Таким образом, запретительные меры теперь действуют на всей территории региона — от юга до севера. В период действия режима запрещено: свободно посещать леса; разводить костры; сжигать траву и мусор на любых земельных участках. По каждому факту пала травы правоохранительные органы проводят расследование для поиска виновных. Нарушителям грозят штрафы: гражданам — от 10 до 20 тысяч рублей, должностным лицам — от 30 до 60 тысяч, юридическим лицам — от 400 до 800 тысяч. Предупреждения не применяются. Жителей призывают ответственно относиться к соблюдению правил пожарной безопасности.