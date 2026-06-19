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В Перми умер доцент кафедры Пермского Политеха Артур Бухалов

О смерти мужчины сообщили в пресс-службе Политехнического университета.

Доцент кафедры «Металловедение, термическая и лазерная обработка металлов» Артур Бухалов скончался 16 июня, сообщили в Пермском национальном исследовательском политехническом университете.

Артур Бухалов родился 16 июня 1940 года. В 1966 году Будущий доцент кафедры «Металловедения, термической и лазерной обработки металлов» закончил механико-технологический факультет Политеха. После учёбы Артур Давидович получил должность инженера на «Пермском заводе Машиностроитель».

«На протяжении всей производственной карьеры Артур Давидович не терял связи с альма-матер: коллеги отмечают, что он охотно делился богатым практическим опытом в области термической обработки высокопрочных сталей и сплавов со студентами родной кафедры», — пишут о преподаватели в ПНИПУ.

Артур Бухалов стал доцентом кафедры Политехнического университета в 2012 году. Он проработал на этой должности до 2020 года.

Скончался Артур Давидович Бухалов в свой 86 день рождения.

Напомним, 13 июня в Перми простились с почётным гражданином города Перми и экс-директором лицея № 2 Зинаидой Белых.