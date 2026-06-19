В Перми умер доцент кафедры Пермского Политеха Артур Бухалов

«На протяжении всей производственной карьеры Артур Давидович не терял связи с альма-матер: коллеги отмечают, что он охотно делился богатым практическим опытом в области термической обработки высокопрочных сталей и сплавов со студентами родной кафедры», — пишут о преподаватели в ПНИПУ.