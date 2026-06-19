В Перми умер доцент кафедры Пермского Политеха Артур Бухалов

Доцент кафедры «Металловедение, термическая и лазерная обработка металлов» Артур Бухалов скончался 16 июня, сообщили в Пермском национальном исследовательском политехническом университете.
Артур Бухалов родился 16 июня 1940 года. В 1966 году Будущий доцент кафедры «Металловедения, термической и лазерной обработки металлов» закончил механико-технологический факультет Политеха. После учёбы Артур Давидович получил должность инженера на «Пермском заводе Машиностроитель».
«На протяжении всей производственной карьеры Артур Давидович не терял связи с альма-матер: коллеги отмечают, что он охотно делился богатым практическим опытом в области термической обработки высокопрочных сталей и сплавов со студентами родной кафедры», — пишут о преподаватели в ПНИПУ.
Артур Бухалов стал доцентом кафедры Политехнического университета в 2012 году. Он проработал на этой должности до 2020 года.
Скончался Артур Давидович Бухалов в свой 86 день рождения.
Напомним, 13 июня в Перми простились с почётным гражданином города Перми и экс-директором лицея № 2 Зинаидой Белых.