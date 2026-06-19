В Тольятти отменили музыкальный фестиваль Hydrostroyfest

«Сегодня мы не готовы рисковать безопасностью тех, кто приходит на фестиваль. В непростые времена иногда приходится делать такое сложное решение. Мы все знаем, что сейчас происходит в нашем родном городе. Если раньше риски были не так велики, то сейчас — фестиваль это решение, на которое мы не можем пойти со спокойной совестью», — говорится в сообщении.