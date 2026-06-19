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В Тольятти отменили музыкальный фестиваль Hydrostroyfest

Ежегодный фестиваль инди-музыки Hydrostroyfest в Тольятти не состоится в этом году, сообщили организаторы во «ВКонтакте».

Источник: Коммерсантъ

«Сегодня мы не готовы рисковать безопасностью тех, кто приходит на фестиваль. В непростые времена иногда приходится делать такое сложное решение. Мы все знаем, что сейчас происходит в нашем родном городе. Если раньше риски были не так велики, то сейчас — фестиваль это решение, на которое мы не можем пойти со спокойной совестью», — говорится в сообщении.

Как отметили организаторы, они оставляют заявки на участие в фестивале «до следующего раза».

В понедельник, 15 июня, стало известно, что летний фестиваль «ВолгаФест» в Самаре отменен в целях безопасности. До этого организаторы отменили молодежный форум «иВолга» и Грушинский фестиваль.