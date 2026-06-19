Современные пользователи такси теряют терпение уже после 25 секунд ожидания

Когда ожидание превышает этот срок, люди начинают отменять заказы. В ответ на это в сервисе был внедрён новый инструмент — таймер предсказания поиска. Он заранее информирует пользователя о примерном времени прибытия автомобиля и предлагает рассмотреть дополнительные тарифы для ускорения подбора.