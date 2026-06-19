Современные пользователи такси теряют терпение уже после 25 секунд ожидания

Руководитель продукта «Яндекс Такси» Евгений Малахов в подкасте «Джентльмены предпочитают» на платформе 360.ru рассказал, что пользователи стали более нетерпеливыми при ожидании машины. Порог их терпения сократился с 30 до 25 секунд.
Когда ожидание превышает этот срок, люди начинают отменять заказы. В ответ на это в сервисе был внедрён новый инструмент — таймер предсказания поиска. Он заранее информирует пользователя о примерном времени прибытия автомобиля и предлагает рассмотреть дополнительные тарифы для ускорения подбора.
Кроме того, при высоком спросе, например, после крупных мероприятий, система показывает пользователю его позицию в очереди на автомобиль. Это помогает лучше планировать ожидание и снижает уровень недовольства клиентов.
Как ранее сообщалось на сайте pravda-nn.ru, с начала осени в силу вступят требования к цвету нижегородского такси: теперь цветовая гамма легкового такси должна соответствовать оранжевому или белому цвету.