Воронежские девятиклассники сдают ОГЭ под звуки сирен

Утром 19 июня в Воронеже включились сирены из-за беспилотной опасности. Совпало, что в этот день девятиклассники шли на сдачу ОГЭ. В одной из школ учеников при включении систем оповещения вывели в укрытие. Через некоторое время они отправились на место сдачи экзамена. Напомним, 16 июня во время сдачи ОГЭ школьники более двух часов просидели в укрытии, из-за чего экзамен пришлось перенести на резервные дни. В этот раз ОГЭ не стали прерывать. Как сообщили в министерстве образования Воронежской области, ситуация в пунктах проведения экзаменов сегодня находится под полным контролем.