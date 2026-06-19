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Воронежские девятиклассники сдают ОГЭ под звуки сирен

Экзамены не стали прерывать, усилив меры безопасности на пунктах сдачи.

Источник: Комсомольская правда

Утром 19 июня в Воронеже включились сирены из-за беспилотной опасности. Совпало, что в этот день девятиклассники шли на сдачу ОГЭ. В одной из школ учеников при включении систем оповещения вывели в укрытие. Через некоторое время они отправились на место сдачи экзамена. Напомним, 16 июня во время сдачи ОГЭ школьники более двух часов просидели в укрытии, из-за чего экзамен пришлось перенести на резервные дни. В этот раз ОГЭ не стали прерывать. Как сообщили в министерстве образования Воронежской области, ситуация в пунктах проведения экзаменов сегодня находится под полным контролем.

— В связи с угрозами атак БПЛА во всех пунктах усилены меры контроля, на местах дежурят ответственные лица и представители профильных служб. Решения о продолжении, временной приостановке или отмене экзаменационных процедур будут приниматься оперативно и точечно, исходя из текущей обстановки в каждом конкретном районе области. Руководители пунктов проведения экзаменов действуют по четко отработанным алгоритмам безопасности. Педагоги и организаторы постоянно находятся в тесном контакте с выпускниками, оказывают им психологическую поддержку и контролируют порядок в аудиториях. Все необходимые меры для защиты жизни и здоровья участников образовательного процесса приняты и реализуются в полном объеме, — отметили в региональном министерстве образования.

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