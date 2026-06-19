Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородку осудят за участие в экстремистском религиозном объединении

Автозаводский райсуд рассмотрит уголовное дело в отношении нижегородки, обвиненной в участии в деятельности религиозного объединения, деятельность которого признана в РФ экстремистской. Об этом сообщили в суде.

Источник: Коммерсантъ

Автозаводский райсуд рассмотрит уголовное дело в отношении нижегородки, обвиненной в участии в деятельности религиозного объединения, деятельность которого признана в РФ экстремистской. Об этом сообщили в суде.

По фабуле дела в 2023—2024 годах обвиняемая принимала активное участие в деятельности местной ячейки запрещенной организации в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Она участвовала в собраниях религиозного объединения, в том числе по видеоконференцсвязи, изучала литературу и вместе с единомышленниками обсуждала методы вербовки новых адептов и распространения идеологии.

Обвиняемая не признала вину, с нее взяли подписку о невыезде. Судебное следствие начнется в августе.