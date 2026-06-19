Нижегородку осудят за участие в экстремистском религиозном объединении

По фабуле дела в 2023—2024 годах обвиняемая принимала активное участие в деятельности местной ячейки запрещенной организации в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Она участвовала в собраниях религиозного объединения, в том числе по видеоконференцсвязи, изучала литературу и вместе с единомышленниками обсуждала методы вербовки новых адептов и распространения идеологии.