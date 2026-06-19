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Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил прием и запуск самолетов 19 июня

Ограничения ввели из-за угрозы атаки БПЛА на Нижегородскую область.

Аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде снова работает в штатном режиме. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе Росавиации.

Напомним, что ограничения ввели в 11:40 часов утра. Ранее самолеты до Москвы и Самары задержали также были задержаны в аэропорту.

Такие меры приняли из-за возможной угрозы атаки БПЛА. На территории региона ввели режим беспилотной опасности вводили дважды за день.

По данным Росавиации на 14:33 часа, аэропорт возобновил работу.

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