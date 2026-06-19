Иностранец не заплатил 3,2 млн пошлины за часы в Калининграде

В Калининградской области в суд передано уголовное дело против иностранца, который не заплатил таможенную пошлину за дорогие часы. Сумма неуплаты превысила 3,2 миллиона рублей.46-летний мужчина въехал в Калининградскую область с наручными часами стоимостью более 10 миллионов рублей. Он не задекларировал товар, а значит, не уплатил обязательную…