Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иностранец не заплатил 3,2 млн пошлины за часы в Калининграде

В Калининградской области в суд передано уголовное дело против иностранца, который не заплатил таможенную пошлину за дорогие часы. Сумма неуплаты превысила 3,2 миллиона рублей.46-летний мужчина въехал в Калининградскую область с наручными часами стоимостью более 10 миллионов рублей. Он не задекларировал товар, а значит, не уплатил обязательную…

Источник: Янтарный край

В Калининградской области в суд передано уголовное дело против иностранца, который не заплатил таможенную пошлину за дорогие часы. Сумма неуплаты превысила 3,2 миллиона рублей.

46-летний мужчина въехал в Калининградскую область с наручными часами стоимостью более 10 миллионов рублей. Он не задекларировал товар, а значит, не уплатил обязательную таможенную пошлину.

Ввоз товаров дороже определённой суммы требует декларирования и уплаты пошлины. Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, для личных вещей порог беспошлинного ввоза ограничен, и часы за 10 миллионов явно превышают этот лимит. Сокрытие товара от контроля — это уже уголовное преступление.

Прокуратура направила дело в суд. Если вину докажут, мужчина может получить до двух лет колонии или крупный штраф.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше