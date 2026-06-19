Иностранец не заплатил 3,2 млн пошлины за часы в Калининграде

В Калининградской области в суд передано уголовное дело против иностранца, который не заплатил таможенную пошлину за дорогие часы. Сумма неуплаты превысила 3,2 миллиона рублей.
46-летний мужчина въехал в Калининградскую область с наручными часами стоимостью более 10 миллионов рублей. Он не задекларировал товар, а значит, не уплатил обязательную таможенную пошлину.
Ввоз товаров дороже определённой суммы требует декларирования и уплаты пошлины. Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, для личных вещей порог беспошлинного ввоза ограничен, и часы за 10 миллионов явно превышают этот лимит. Сокрытие товара от контроля — это уже уголовное преступление.
Прокуратура направила дело в суд. Если вину докажут, мужчина может получить до двух лет колонии или крупный штраф.