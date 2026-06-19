В селе с 250-летней историей навсегда закрывают школу

Между тем далеко не все жители региона согласны с тенденцией укрупнения учебных заведений начального и среднего звена. Так, житель Волгограда, общественник Илья Прялин убеждён: это может привести к разрушению образовательной инфраструктуры. Особенно в таких крупных городах как Волгоград, где также за последние годы закрылось несколько школ. Взамен них появились школы-тысячники, но не всем горожанам удобно подвозить своих учеников так далеко, а отправлять их одних на учёбу в мегаполисе страшновато.