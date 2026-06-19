Власти Волгограда закупают 577 квартир для расселения аварийных МКД

Новая программа по расселению многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, стартовала в Волгоградской области в минувшем году. Она реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В общей сложности власти планируют расселить в рамках действия этой программы свыше 3700 волгоградцев до конца 2027 года.