Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Волгограда закупают 577 квартир для расселения аварийных МКД

Конкурсные процедуры по закупке 577 квартир для расселения жителей аварийных домов объявила.

Конкурсные процедуры по закупке 577 квартир для расселения жителей аварийных домов объявила администрация Волгограда. Жилье предназначено для проживающих в МКД, которые были признаны аварийными после 1 января 2017 года, сообщили в мэрии.

Всего будет закуплено 508 однокомнатных, 20 двухкомнатных, 48 трехкомнатных и одна четырехкомнатная квартира. Это позволит расселить порядка 20 тысяч квадратных метров аварийной жилплощади.

Согласно технической документации, квартиры должны быть с чистовой отделкой, с кухонными плитами и сантехникой.

Новая программа по расселению многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, стартовала в Волгоградской области в минувшем году. Она реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В общей сложности власти планируют расселить в рамках действия этой программы свыше 3700 волгоградцев до конца 2027 года.

Фото из архива V102.RU.

Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!