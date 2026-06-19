«По просьбе жителей». В селе с 250-летней историей навсегда закрывают школу

В администрация Камышинского района Волгоградской области приняли решение о закрытии школы в селе Пановка. Его история насчитывает более 250 лет. И все эти годы местная ребятня получала образование здесь же, на малой родине. Теперь же школьники будут учиться в другом учебном заведении. Подробности в материале vlg.aif.ru.
Были немецкой колонией: село основали переселенцы из Германии.
Село Пановка было создано в 1767 году как немецкая колония — выходцев из Германии немало было в Поволжье в те годы. Название населённому пункту было дано Гильдман. Пановкой оно стало в 1768-м, когда вышел указ о наименованиях таких поселений.
Основали колонию 45 семей, выходцев из Майнца и Фульды. Она так и оставалась католическим селом вплоть до 1917-го, когда грянула Великая Октябрьская социалистическая революция,
Школа в селе появилась задолго до этого времени — в открытых источниках называется дата 1768 год. Была она церковно-приходской.
Много позже, уже в наши дни, когда Пановка вошла в Усть-Грязнухинское сельское поселение с одноименным центром, Пановская начальная общеобразовательная школа стала филиалом Усть-Грязнухинской средней школы Камышинского района Волгоградской области.
Вместо 2 400 жителей — только 280: в селе остаётся все меньше людей.
Само село Усть- Грязнуха создали по приказу императрицы Екатерины 11 в те же года, что и Пановку. Обитатели Гебеля были по большей части людьми зажиточными — здесь работали шесть заводов и две мельницы, службы служили в римско-католической церкви, подростков обучали азам профессии в местном училище.
Когда земли стало не хватать, переселенцы разъехались по всей России, часть вернулись на историческую родину. Но в 1990-х в село вдохнули новую жизнь выходцы из бывших союзных республик — русские и немцы из Казахстана и Средней Азии.
Но если в 1862 году в Усть-Грязнухе, в соответствии со статданными, проживали 1400 человек, то в 2026-м — 780 человек. В Пановке и того меньше — по данным сайта poseleniyanemtsevpovolzhya в 2024-м их было только 280. Но тогда школа еще держалась. А на начало 2026—2027 учебного года остаётся всего четыре ученика.
Жители не против: перед ликвидацией провели опрос.
В райадминистрации подтверждают: за решение о закрытии школы выступили сами жители Пановки. Постановление о ликвидации учебного заведения было принято основываясь на решении комиссии по проведению опроса жителей села Пановка от 8 апреля 2026 года и положительном заключении комиссии по оценке последствий принятия этого решения, говорится в постановлении.
Между тем далеко не все жители региона согласны с тенденцией укрупнения учебных заведений начального и среднего звена. Так, житель Волгограда, общественник Илья Прялин убеждён: это может привести к разрушению образовательной инфраструктуры. Особенно в таких крупных городах как Волгоград, где также за последние годы закрылось несколько школ. Взамен них появились школы-тысячники, но не всем горожанам удобно подвозить своих учеников так далеко, а отправлять их одних на учёбу в мегаполисе страшновато.
К тому же не просто так были сказаны слова: закроется школа — умрёт село.