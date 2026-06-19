Восемь семей переехали из аварийного дома в новостройку Калининграда

«В доме на Клавы Назаровой в основном живут люди уже довольно преклонного возраста. И когда они обращались в Следственный комитет, мне показалось, что вообще уже отчаялись, какой-то надежды уже не испытывали. Мы подключились к этому вопросу. На месте было понятно, что в таких условиях жить невозможно. Поэтому возбудили уголовное дело. Губернатор принял решение выделить денежные средства из резервного фонда. И поэтому дом удалось расселить», — рассказал Канонеров.