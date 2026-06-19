Зоопарк планирует открыть зеленую зону на ул. Брамса в этом году

— Ожидание открыть все-таки в этом году. Очень надеюсь! Потому что судебные разбирательства, по моим ощущениям, идут к концу. На самом деле все очень грустно и печально. Подрядчик большую часть работ выполнил, сдать их не смог. Открыть площадку мы пока не можем, — сказала гостья эфира и отметила, что суд длится уже порядка 3 лет, прошли экспертизы.