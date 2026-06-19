Казань и Ташкент связали прямые круглогодичные авиарейсы

Российский авиаперевозчик Nordwind Airlines открыл прямое регулярное сообщение между Казанью и столицей Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.
Новое направление стало шестым международным маршрутом авиакомпании из столицы республики. Как отметил заместитель гендиректора Nordwind Антон Маттис, рейсы будут выполняться круглый год на постоянной основе.
Из Казани самолёты вылетают по понедельникам в 23:55 и по пятницам в 23:45. Обратные рейсы из Ташкента запланированы на субботу (6:15) и вторник (6:25). Время в пути составит чуть больше трёх часов.