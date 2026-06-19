В Ростовской области начали продавать бензин через объявления

Местоположение в одном из объявлений — село в Неклиновском районе, в двух других объявлениях — Ростов-на-Дону. Предлагают дизельное топливо, бензин АИ-92 и АИ-95. Говорится об оптовых поставках и о возможности для водителей заправиться на АЗС. В частности, один из продавцов указал, что объем продажи варьируется от 500 до 5000 литров.