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Воздушные гимнасты, оперетта и кавер-группы: красноярцев приглашают на «ЯРкие БЕРЕГА»

В Красноярске для гостей проекта «ЯРкие БЕРЕГА» подготовили новую программу с мастер-классами, концертом и выступлениями артистов.

В Красноярске для гостей проекта «ЯРкие БЕРЕГА» 20 июня, в субботу, подготовили новую программу с мастер-классами, концертом и выступлениями артистов. Об этом сообщили в мэрии.

Для любителей активного досуга профессиональные спортсменки проведут мастер-класс по воздушной гимнастике. Они покажут зрелищные элементы на полотнах и кольце, а затем помогут всем желающим освоить базовые упражнения на гибкость, силу и координацию.

В 16:00 на главной сцене начнется концертная программа. Перед зрителями выступят танцевальные коллективы, вокальные ансамбли и солисты города. Также в программе заявлены творческие постановки и показ мод.

В 19:00 артисты Красноярского музыкального театра представят программу «Золотые страницы оперетты». Со сцены прозвучат известные произведения из классических постановок.

Завершат вечер выступления красноярских кавер-групп «Дофамин» и «Виш».

Следить за анонсами программы можно в соцсети проекта во «ВКонтакте» и в мессенджере «Макс».