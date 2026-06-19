Пермская синематека представила программу «Флаэртианы в городе»

«Флаэртиана в городе» состоится на разных площадках в Перми с 1 по 5 июля, говорится на сайте Пермской синематеки.
Во время специальной программы Международного фестиваля документального кино зрители увидят 8 фильмов — России, Ирана, Индии, Нидерландов, Италии и Китая. Они получили награды на прошлогодней «Флаэртиане» или удостоились специального упоминания от жюри.
«Пермяки погрузятся в истории людей со всего мира в непривычных локациях: музеях, лекториях, кафе», — пишут организаторы фестиваля.
Вход на все показы бесплатный, по регистрации на сайте.
Напомним, в 2026 году Пермской синематеке исполнилось 20 лет. Как это было — смотрите в фотоленте сайта perm.aif.ru.