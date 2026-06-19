С подрядчика в Перми взыскали 1,7 млн рублей за мошенничество с госконтрактом

В 2018 году руководитель строительной компании заключил с Соликамской городской больницей два государственных контракта на капитальный ремонт поликлиники. Во время выполнения работ он решил сэкономить за счёт бюджета и заменил предусмотренный проектом линолеум на более дешёвый аналог. В результате медицинскому учреждению был причинён ущерб на сумму свыше 1,7 млн рублей.