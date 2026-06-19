Нижегородка выиграла в лотерею 1 млн рублей

Жительница Нижнего Новгорода Елена стала обладательницей миллиона рублей, купив лотерейный билет в обычном продуктовом магазине. О выигрыше сообщили в пресс-службе «Столото».
В семье Елены есть традиция: к праздникам они покупают друг другу лотерейные билеты. В этот раз женщина приобрела несколько штук, часть из них подарила родственникам, а остальные оставила себе. Один из них и оказался счастливым.
Сама победительница признаётся: возможно, удачу принесло число, выпавшее в билете, — оно совпало с днём рождения её сына. Сейчас Елена в декрете и воспитывает малыша. Деньги она планирует разделить на две части: одну — потратить на помощь близким, другую — отложить на кружки и развивающие занятия для ребёнка.