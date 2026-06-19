Суд в Курске оштрафовал экс-советника мэра за нарушение закона об иноагентах

Иван Звягин (признан иноагентом) родился в 1992 году в Нижнем Новгороде. Окончил частный московский институт психоанализа, работал как клинический психолог, также известен как общественный активист. В 2019 году пытался провести в Курске несогласованную монстрацию, но участников задержала полиция. Общественным советником главы Курска был в период с февраля по сентябрь 2020-го. В июле 2022 года Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного округа Курска отказала Звягину в регистрации кандидатом в депутаты Курского городского собрания, признав недействительной часть подписей избирателей. В октябре того же года он сообщил, что покинул Россию. Иноагентом Иван Звягин был признан 27 июня 2025 года.